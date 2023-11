Faenza, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 6 milioni di euro in trenta anni

Faenza è sinonimo di cultura e vitalità imprenditoriale, di storia e innovazione, di unicità di talento e pluralità di vocazioni. Dal Museo Internazionale della Ceramica al fascino speciale di Brisighella, il marchio inconfondibile del territorio si abbina perfettamente da sempre al marchio altrettanto storico e radicato della Cassa di Ravenna, nata nel 1840 e da allora sempre privata e indipendente e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ora al taglio del nastro del suo trentennio di vita. Proprio la Fondazione è stata protagonista nel territorio di Faenza di ben 800 interventi complessivi, in questo trentennio, che hanno riguardato sia le realtà più importanti e di interesse internazionale, come le grandi mostre, con interventi determinanti per la realizzazione e la dimensione di questi eventi, sia la capillare rete di solidarietà, di volontariato, di assistenza e di beneficenza, nei confronti della quale la Fondazione ha agito in supporto agli enti ed organismi locali ed autonomamente con una presenza costante, significativa e attenta soprattutto alle situazioni di disagio e difficoltà. In totale sono stati erogati sei milioni di euro nei diversi settori di intervento.