Faenza. Da Provincia e Pnrr 13 milioni per 4 istituti scolastici

FAENZA. Interventi per la sicurezza sismica o per l’accessibilità con l’inserimento di un ascensore, o ancora, per la costruzione di una palestra. Sono stati presentati questa mattina all’auditorium di Santa Umiltà a Faenza gli interventi della Provincia di Ravenna, in corso di esecuzione o di prossimo avvio, su edifici scolastici del territorio faentino. Negli ultimi cinque anni la Provincia ha infatti destinato sul territorio faentino oltre 13 milioni di euro, insieme alle risorse necessarie per gli interventi manutentivi e gestionali, riuscendo inoltre a garantire l’apertura di tutte le sedi, all’inizio dell’anno scolastico, dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023. Nel dettaglio: al liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, alla sede di via Santa Maria dell’Angelo, sono stati recentemente avviati i lavori di miglioramento sismico che porteranno alla fruibilità di nuovi spazi dove saranno collocati la biblioteca e quattro nuove aule. L’intervento, confluito nei finanziamenti Pnrr, comporta una spesa complessiva di oltre 1,8 milioni di euro. Sono invece in corso dall’estate scorsa i lavori di miglioramento sismico della sede di via Pascoli 4, che sarà completata anche con un nuovo ascensore. L’intervento, anch’esso confluito nei finanziamenti Pnrr, comporta una spesa di 1,54 milioni. Infine, all’Istituto tecnico industriale e professionale L. Bucci i lavori coinvolgono due delle tre sedi. Quella di via San Giovanni Battista ha visto ultimato all’inizio del 2023 un intervento di adeguamento sismico che ha compreso anche la palestra, finanziato per l’intero importo di 1,238 milioni. Sempre a inizio 2023 stati avviati i lavori di adeguamento sismico della sede di via Camangi, la cui ultimazione è prevista a inizio 2025, con una spesa di 3 milioni di euro in fondi Pnrr.

E ancora: partirà prima dell’estate il primo stralcio dei lavori di adeguamento sismico dell’Istituto tecnico Oriani in via Manzoni, con una spesa prevista di 2,3 milioni euro, finanziati per larga parte con fondi Pnrr e per quasi 500.000 euro con fondi propri della Provincia. Infine, sono prossimi alla partenza, per le festività pasquali, i lavori di sostituzione edilizia del corpo palestra della sede di via Medaglie D’Oro dell’Istituto professionale Persolino-Strocchi, attraverso i quali si realizzerà una palestra più funzionale e sismicamente adeguata. La nuova palestra, della superficie di 811 metri quadrati, avrà le dimensioni utili per ottenere l’omologazione Coni per i campionati di pallavolo e pallacanestro. L’intervento prevede una spesa complessiva di 3,2 milioni di euro, finanziati per 2 milioni con fondi Pnrr, per 500.000 euro con le risorse di cui al Fondo opere indifferibili e per 700.000 euro con fondi propri della Provincia. “Non si arresta l’attenzione dell’amministrazione provinciale volta alla tutela e al rinnovamento degli edifici scolastici del nostro territorio”, spiega il presidente della Provincia Michele De Pascale. “Anche questi importanti interventi, che vedono coinvolti gli edifici di quattro istituzioni scolastiche del faentino, sono volti alla modernizzazione e alla messa in sicurezza delle strutture, per realizzare ambienti sicuri, privi di barriere architettoniche, in regola con le norme antincendio e antisismiche”. “Ringraziamo la Provincia- commenta infine il sindaco di Faenza Massimo Isola- per l’investimento fatto che mette al centro la sicurezza degli studenti e la riqualificazione di quelli che sono gli spazi importanti per le scuole, comprese le palestre sono poi a servizio anche delle associazioni sportive del territorio”.