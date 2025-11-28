Faenza, da Cosmohelp un’ambulanza per l’ospedale in Senegal

È arrivata a destinazione l’autoambulanza Fiat Ducato donata dall’associazione Cosmohelp all’Ospedale Centre de Santè de Darou Mousty in Senegal. Domenica 23 novembre è stata effettuata la consegna, alla presenza delle autorità locali e della direzione dell’Ospedale.

All’ospedale di Darou Mousty fa riferimento un vasto territorio con diversi villaggi collegati con strade sterrate; l’ambulanza donata ha 4 ruote motrici ed è adatta a percorsi difficili; costituisce un valido potenziamento dei mezzi di soccorso in dotazione all’ospedale.

Cosmohelp opera nell’ambito dei programmi di solidarietà internazionale, accogliendo bambini gravemente malati (cardiopatici gravi, leucemici, portatori di gravi patologie all’apparato gastroenterico, di gravi scoliosi), provenienti da Paesi dove non possono ottenere le cure adeguate alle loro patologie. In Italia, grazie al programma umanitario regionale, vengono curati ed operati negli ospedali della Regione Emilia-Romagna e ospitati insieme alle loro mamme nella “Casa dei Bambi” dell’associazione a Faenza. Una volta terminate le cure i piccoli pazienti ritornano guariti nel loro paese.

Gli arrivi di bambini senegalesi sono decisamente aumentati di numero negli ultimi due anni, pertanto, l’associazione ha ritenuto di orientare la donazione verso un ospedale di quel paese su indicazione della comunità senegalese locale.