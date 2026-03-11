Faenza, controlla Polizia: una denuncia e sequestro di stupefacenti

Nella giornata di ieri sono stati effettuati numerosi controlli nel comprensorio faentino, dal Faenza alle zone di Castelbolognese e Riolo Terme. La Polizia di Stato ha proceduto all’identificazione di 120 persone e oltre 30 i veicoli controllati in varie zone della città e del forese, comprese stazioni ferroviarie e luoghi abituale ritrovo di pregiudicati. Un giovane straniero, di 24 anni aveva violato le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale ed è stato denunciato in stato di libertà. Nei pressi dell’area Parco Mita un 48enne italiano è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, successivamente sottoposta a sequestro amministrativo. L’uomo è stato segnalato alla locale Prefettura.