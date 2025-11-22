Faenza, contrastare la violenza di genere: un convegno per riflettere

Oggi sabato 22 novembre a Faenza si è tenuto il convegno “Violenza di genere: riconoscerla, contrastarla, prevenirla”. L’evento, promosso dal comune, mira a rafforzare la prevenzione e il sostegno alle vittime.

Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni (sindaco Massimo Isola, presidente Consiglio Comunale Maria Luisa Martinez), della Procura (Michele Martorelli), dell’Ausl (Giuseppe Angeloni), e associazioni come SOS Donna ODV (Raffaella Merogalli).

Si è sottolineata la necessità di superare gli stereotipi e di dare voce alle vittime. Il sindaco Isola ha richiamato l’iniziativa delle “Scarpe rosse” e ha concluso con un appello: lottare contro il silenzio con il linguaggio e la relazione comunitaria.