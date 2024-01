Faenza, concorso per opere d’arte da installare nelle rotatorie

E’ stato lanciato il bando a livello nazionale per l’ideazione progettuale di opere d’arte da installare in quattro rotatorie della città. I candidati interessati a partecipare, artisti singoli o riuniti in gruppo, potranno accedere alla piattaforma web del Comune dove troveranno tutte le indicazioni da lunedì 15 gennaio. Per aderire ci sarà tempo fino al successivo 30 aprile.

Il progetto è finalizzato a valorizzare l’arredo urbano con elementi identitari della città, da inserire nel Map, il Museo all’aperto. Le quattro rotatorie da arredare dovranno poter caratterizzare Faenza: per quella all’ingresso dell’autostrada, dove già sorge il cosiddetto “bosco urbano”, si dovrà disegnare un’opera dedicata alla ceramica; dovrà essere un manufatto legato alla Motor valley quello dentro la rotonda tra le strade provinciali San Silvestro e Felisio; ai piedi del cavalcavia gli artisti si dovranno cimentare sul tema “Niballo - Palio di Faenza” mentre per lo spazio all’intersezione tra via Firenze e via Canal Grande (Bocche dei Canali) si dovrà elaborare un elemento che richiami la 100 km del Passatore”.

Attraverso il concorso saranno acquisite le proposte e ai progettisti sarà riconosciuto un premio di 2.000 euro al primo classificato e di 1.000 al secondo per ogni singola rotatoria.

Una commissione di esperti sarà chiamata a stilare i verdetti in base a parametri contenuti nel regolamento del bando, tenuto conto anche della fattibilità e dei costi di realizzazione, i cui fondi sono da reperire tramite percorso differenziato, considerati anche eventuali sponsor. Alla fine saranno otto i progetti nella disponibilità del Comune.

Per la rotatoria dell’autostrada «il manufatto inerente la ceramica dovrà inserirsi contestualizzato al bosco urbano già esistente», ha spiegato l’assessore comunale all’Urbanistica Luca Ortolani.

Per i progettisti sono delicati i temi del Niballo e del Passatore, molto dibattuti, oggetto di polemiche: nel primo caso per via del volto nero di Annibale, nel secondo per la controversa figura di Stefano Pelloni la cui statua provvisoria nella rotonda designata è stata più volte oggetto di atti vandalici in quanto definito “stupratore, fuorilegge da non celebrare con un monumento e una gara podistica”.

A parere del sindaco Massimo Isola «si tratta di tradurre in arte manifestazioni e brand tipici della nostra città e siamo contenti di avere centrato questo obiettivo preliminare, in linea con un impegno che avevamo preso in Consiglio comunale sul tema delle rotatorie quali contenitori di installazioni che potessero raccontare l’identità del nostro territorio. Questo bando guarda a una serie di interventi artistici all’interno delle rotatorie, importanti non solo da un punto di vista culturale ma per la realizzazione nel nostro immaginario di un’identità urbana. Perciò abbiamo deciso di evitare di animare le rotatorie in modo occasionale inserendole invece in un progetto organico».