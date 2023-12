Faenza, concerto di Natale di medici e infermieri

Circa settanta tra medici, infermieri, oss e volontari di associazioni si sono esibiti mercoledì nel tardo pomeriggio sullo scalone monumentale dell’Ospedale degli Infermi nel tradizionale concerto di Natale: un evento ogni anno sempre più imponente, pensato per uno scambio di auguri molto seguito e gradito.

In sostanza un coro, con cantanti solisti su musiche dal vivo eseguite anche in questo caso da personale medico e paramedico, qualcuno anche da ospedali vicini. Di particolare suggestione la scenografica dello scalone e del largo corridoio con colonnato entrambi riempiti dagli artisti e dal pubblico, composto in massima parte da pazienti, parenti e amici.

Padri fondatori dell’evento sono gli infermieri di sala operatorio Giorgio Gulmanelli e Cristina Piancastelli, che hanno trovato nell’ex anestesista Francesco Depasquale (detto Depa) il maestro che ha diretto coro e orchestra. Il repertorio ha spaziato tra brani classici del Natale, sacri e profani, con escursioni in altri generi: Tu scendi dalle stelle, Jingle bell rock, Alleluja, Oh happy day. War in over, Santa Claus is coming to town, Imagine.

«Abbiamo cantato e suonato hanno commentato i protagonisti – per un processo di umanizzazione della vita ospedaliera, per i nostri pazienti, per i visitatori, per chi qui dentro ci lavora e un pensiero è andato alle tante vicissitudini con cui quotidianamente conviviamo o abbiamo convissuto, dal covid, all’alluvione». F.D.