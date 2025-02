Faenza, competizioni scolastiche, calcio a 5: studenti faentini rappresenteranno l’Italia in Ghana

Un gruppo di sei studenti del Liceo Scientifico di Faenza, dopo un percorso di successi nelle competizioni scolastiche di calcio a 5, rappresenterà l’Italia in un prestigioso torneo internazionale che si terrà in Ghana dal 22 al 27 marzo.

I ragazzi, Matteo Brunelli, Marco Brusi, Giambattista Caroli, Diego Fabbri, Mario Nannini e Federico Zani, hanno iniziato il loro cammino nel 2020, vincendo tutte le fasi del torneo scolastico: distrettuale, provinciale e regionale. Successivamente, si sono distinti nella fase nazionale a Palermo, qualificandosi tra le prime otto squadre e accedendo, così, alla selezione finale a Roma, dove hanno trionfato nei rispettivi gironi insieme alla rappresentativa dell’Abruzzo.

Oltre alle loro qualità sportive, i giovani atleti si sono distinti anche per l’elaborazione di dati fisici e fisiologici legati alla prestazione sportiva, unendo così sport e scienza in un percorso formativo di alto livello.

La squadra è composta da studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico tradizionale e Scienze Applicate, molti dei quali già impegnati in squadre di calcio locali, principalmente a Faenza e uno a Modigliana.

«Siamo molto orgogliosi di questi ragazzi – dice l’assessora con delega allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi – perché, oltre ad essere singolarmente talentuosi, hanno dimostrato che il vero punto di forza è stato il gioco di squadra. Indipendentemente da come andrà il torneo in Ghana, questo risultato e il fatto che rappresenteranno il nostro Paese all’estero è già motivo di grande soddisfazione. Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica, Paola Falconi, che ha creduto nel valore di questa esperienza formativa, e al professore Michele Cevenini, che ha guidato il progetto sportivo con dedizione e che accompagnerà i ragazzi a questa straordinaria avventura».

La delegazione italiana, assieme alla dirigente del Liceo Torricelli-Ballardini, Paola Falconi, è stata ricevuta a Palazzo Manfredi dal sindaco Massimo Isola e dall’assessora allo Sport Martina Laghi che hanno voluto conoscere ragazzi a ai quali hanno rivolto gli auguri per la fase finale del torneo in Ghana. La compagine avrà anche l’occasione di scambiare il gagliardetto che l’amministrazione comunale ha dato loro con i rappresentanti del Ghana, in segno di amicizia e di condivisione dei valori sportivi e culturali.