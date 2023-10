Faenza, ciclista colpito dal cavo della telefonia: risarcimento negato e fa causa

Abbattuto dalle raffiche di vento, è rimasto per oltre un mese in mezzo alla strada. Un palo della telefonia con il cavo a mezz’aria collegato con il sostegno successivo, ma sceso ad altezza uomo. È andata bene fino al 31 agosto, quando un ciclista, passando, ha colpito in pieno viso il filo per poi finire a terra disarcionato. Naso rotto e 14 punti di sutura. Al momento di chiedere il risarcimento si è però trovato di fronte al rimpallo di responsabilità. Né l’Unione dei comuni né il Comune di Faenza, proprietari della strada, si sarebbero mostrati disponibili a pagare; e neppure la Tim, le cui linee transitavano lungo il cavo incriminato; e nemmeno la ditta alla quale la compagnia telefonica aveva sollecitato l’intervento di ripristino. Così a occuparsi della questione dovrà essere il tribunale, al quale lo sventurato ciclista, 60enne faentino, si è rivolto tramite l’avvocato Nicola Montefiori.

