Faenza, Caviro inaugura il nuovo impianto dopo l’incendio del 2023: “Per noi è il giorno della ripartenza”

È stata inaugurato questa mattina a Faenza il nuovo impianto per la produzione di acido tartarico naturale di Caviro Extra, società del Gruppo Caviro. All’evento organizzato all’interno del sito stesso e al successivo taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia-Romagna e Andrea Fabbri, vice sindaco del Comune di Faenza.
Il nuovo impianto, che porta a Faenza tutta la produzione di acido tartarico naturale di Caviro precedentemente svolta a Treviso, è stato interamente progettato dall’Ufficio Tecnico di Caviro Extra e sorge nell’area del sito di via Convertite interessata dall’incendio dell’8 maggio 2023. L’investimento complessivo ammonta a circa 20 milioni di euro. «Questa inaugurazione ha per noi un grande valore simbolico, oltre che concreto - ha esordito Carlo Dalmonte, presidente Gruppo Caviro -. Ci riappropriamo di una parte del sito che era stata distrutta grazie ad un lavoro di progettazione e a investimenti straordinari. Oggi è il giorno della ripartenza e un ringraziamento particolare, a nome mio e del consiglio, va a tutte le persone di Caviro per il lavoro svolto durante le fasi più complesse della gestione dell’emergenza ma anche in questo percorso di rinascita».
«Sono passati poco più di due anni da quell’incendio che ha creato danni ingenti alla società e alla base sociale - ha aggiunto Valentino Tonini, direttore generale Gruppo Caviro e amministratore delegato di Caviro Extra -. Abbiamo saputo rialzarci e oggi inauguriamo un impianto all’avanguardia che darà continuità al nostro business e aumenterà la capacità di competere e stare sul mercato di Caviro. Questo nuovo impianto è un simbolo: rappresenta la nostra capacità di resistere e di ripartire».