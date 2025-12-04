Faenza, cassa di espansione mai realizzata: accordo da oltre un milione di euro

Arriva l’accordo tra Comune e Unipol Assicurazioni sull’annosa questione della cassa di espansione Ca’ Lolli, opera mai portata a termine: la compagnia assicurativa ha accettato di versare a Palazzo Manfredi la cifra di 1,2 milioni di euro per chiudere le controversie legali in atto. In ballo c’era infatti la riscossione di una polizza fidejussoria da 1.238.457,81 euro così come stabilito nella convenzione con cui, nel 2010, si regolavano gli interventi per la realizzazione del progetto, il cui obiettivo era il contenimento delle piene del Senio a Tebano. La somma era pari al 57% del valore dell’opera e la fidejussione doveva essere rilasciata quota parte dai soggetti attuatori: ma la storia dei tentativi di escussione da parte del Comune è particolarmente travagliata e complessa, tanto da aver portato l’ente pubblico in tribunale contro la compagnia assicurativa. Questa estate il Tribunale di Ravenna in sede civile ha disposto la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo cui la compagnia si era opposta, in attesa di definire nel merito la vicenda nella prossima primavera: insomma, il giudice aveva ribadito la legittimità delle richieste del Comune, cui la polizza andava pagata per intero. E con tanto di interessi,