Faenza, cassa di espansione mai realizzata: accordo da oltre un milione di euro

Arriva l’accordo tra Comune e Unipol Assicurazioni sull’annosa questione della cassa di espansione Ca’ Lolli, opera mai portata a termine: la compagnia assicurativa ha accettato di versare a Palazzo Manfredi la cifra di 1,2 milioni di euro per chiudere le controversie legali in atto. In ballo c’era infatti la riscossione di una polizza fidejussoria da 1.238.457,81 euro così come stabilito nella convenzione con cui, nel 2010, si regolavano gli interventi per la realizzazione del progetto, il cui obiettivo era il contenimento delle piene del Senio a Tebano. La somma era pari al 57% del valore dell’opera e la fidejussione doveva essere rilasciata quota parte dai soggetti attuatori: ma la storia dei tentativi di escussione da parte del Comune è particolarmente travagliata e complessa, tanto da aver portato l’ente pubblico in tribunale contro la compagnia assicurativa. Questa estate il Tribunale di Ravenna in sede civile ha disposto la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo cui la compagnia si era opposta, in attesa di definire nel merito la vicenda nella prossima primavera: insomma, il giudice aveva ribadito la legittimità delle richieste del Comune, cui la polizza andava pagata per intero. E con tanto di interessi,

Ora, però, la vicenda esce dalle aule di giustizia in virtù del patto intercorso tra le parti, che - come si legge nella relativa delibera della giunta -, « si sono dichiarate disponibili a raggiungere una composizione bonaria del contenzioso e, a seguito di diverse interlocuzioni e confronti tramite i rispettivi difensori, hanno concordano di addivenire ad un accordo del contenzioso», arrotondando per difetto a 1,2 milioni di euro la cifra da corrispondere al Comune, che dovrà quindi svincolarsi dalla polizza fidejussoria liberando la compagnia assicurativa da qualsiasi ulteriore obbligazione inerente la vicenda. Allo stesso tempo, il Comune di Faenza «rinuncia al decreto ingiuntivo del Tribunale di Ravenna, all’azione con esso svolta e comunque alle domande di condanna formulate nel giudizio civile».

Giunge così a conclusione una partita che fece discutere nei mesi successivi le prime due ’alluvioni, riguardando un’opera di sicurezza idraulica mai completata, tanto che Stefano Bertozzi, allora consigliere di Fratelli d’Italia, propose anche un esposto alla Procura nella convinzione che la vicenda potesse configurare profili di danno erariale.

Dal canto, per anni il Comune ha tentato l’escussione della polizza e i solleciti inviati al garante sono stati quattro nel corso degli anni: il primo nel febbraio 2019, pochi mesi dopo il rifiuto di concessione dell’ennesima proroga (la quarta), poi con cadenza biennale a maggio 2019, ottobre 2021 e a fine dicembre 2023. La decisione di ricorrere alla procedura monitoria per il recupero giudiziale della somma garantita di 1,2 milioni è stata deliberata però solo alla fine dell’aprile del 2024. I drammatici fatti del 2023 sembrano aver dato una accelerazione alle pratiche: contestualmente all’apertura del contenzioso, infatti, furono eseguiti sopralluoghi nell’area, a seguito dei quali Palazzo Manfredi fece mettere a verbale «specifiche riserve di richiedere tutti gli atti, elaborati e documenti relativi ai lavori di somma urgenza, e ogni più ampia verifica, valutazione e deduzione in proposito». Il Comune, si poteva leggere nei documenti allegati, condivideva «con la Regione Emilia-Romagna l’obiettivo della realizzazione di opere a protezione della comunità̀ e assicurerà la più ampia collaborazione, pur dovendo presidiare, in una fase delicata come quella attuale, i procedimenti che si sono avviati e le ulteriori fasi che seguiranno a breve, ritenendo necessario affiancare gli uffici preposti con un apporto specialistico in materia di espropri».

Ora la parte probabilmente più ostica del rebus è stata risolta con l’accordo tra l’ente pubblico e Unipol, che potrebbe preludere a progressi sull’avanzamento del progetto. A distanza di circa 20 anni dalle battute iniziali: il progetto esecutivo per la movimentazione dei terreni risale infatti al 2006, e le opere di estrazione andarono avanti fino al 2018.