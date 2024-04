Faenza, “Camminate della salute” ogni martedì al Parco Bucci

Camminate aperte a tutti, ma guidate da un chinesiologo e adattate a persone autonome con ridotta capacità motoria. E’ quanto previsto ogni martedì, alle 18.30 fino a ottobre al Parco Bucci di Faenza.

Si tratta delle Camminate della salute, organizzate da Sano Medical Fitness e abbinate ad alcune “pause attive” di esercizio fisico, per contrastare la sedentarietà e per migliorare la qualità di vita. I partecipanti faranno un colloquio preliminare per valutare l’indice di fragilità, e formare così gruppi omogenei in relazione alle loro capacità motorie. Tre le fasi dell’attività: Percorso A (circa 1 km) camminata lenta (riscaldamento) all’interno del parco Bucci. Percorso B (circa 2 km) camminata più sostenuta, all’esterno del parco Bucci e percorso C (circa 1 km) camminata lenta (defaticamento) all’interno del parco. Al termine di ogni percorso è prevista una “pausa attiva” di esercizi mirati al potenziamento muscolare, all’agilità e alla flessibilità. A supervisionare l’attività dei partecipanti ci sarà uno specialista del movimento, in possesso di qualifica Walking Leader, rilasciata dall’Ausl Romagna, spiega il Comune di Faenza, che ha dato il patrocinio all’iniziativa. La struttura del gruppo è studiata per far fronte alle esigenze dei partecipanti: dalla persona con scarsa resistenza fisica, alla persona che sceglie di camminare rispettando i propri limiti. La partecipazione è gratuita per gli utenti di Sano Medical Fitness, mentre per gli esterni è richiesta una quota, una tantum, di 25 euro, che dà diritto alla valutazione funzionale tecnica e la partecipazione alle “Camminate a tema” (costo a carico del partecipante). Per informazione e iscrizione: 0546.606326 o all’indirizzo di posta elettronica info@mfsano.it