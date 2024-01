Faenza Cabaret, prima selezione verso la finalissima

Lo ha specificato il patron Pasquale Di Camillo lunedì sera: «Abbiamo debuttato con Faenza Cabaret nel giorno più triste dell’anno, ma noi ci siamo divertiti tantissimo lo stesso».

Infatti non ha inciso molto il fatto che il terzo lunedì di gennaio sia il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell’anno: il concorso per comici Faenza Cabaret ha letteralmente cacciato via ogni malumore al pubblico, grazie alle fulminanti battute dei sette cabarettisti a caccia di un pass per la finale del 26 febbraio al Teatro Masini.

Il primo a passare il turno è “Virgigno” nome d’arte di Stefano Campagnoli, 44enne originario di Cremona, ma stabile a Cesena da oltre 10 anni. Si contenderà il “Premio Alberto Sordi” con i primi classificati nelle prossime due selezioni (22 e 29 gennaio) e i tre ripescati dalla commissione giudicante tra tutti gli altri candidati.

I sei finalisti saranno comunicati all’inizio di febbraio. “Virgigno” ha portato sul palco del circolo I Fiori una comicità interattiva con il pubblico, basata sull’assurdo, ben giocata grazie alla sua formazione in Teatro di Improvvisazione.

Così per spiegare i suoi insuccessi con le donne ha subito interpellato una spettatrice chiedendole di uscire dopo lo spettacolo: «Verresti con me dopo?». La risposta è stata: «No». E lui: «Vedete, cosa vi dicevo?» Se rispondeva «sì” probabilmente avrebbe precisato «non lei, mi riferivo a quella a fianco», oppure «vi saluto, la serata finisce qui».

Insomma una formula studiata, più che improvvisata, ma efficace, risultata spassosa e gradita, anche quando ha posto ai presenti alcune domande “scomode” che la vita ti pone: «Perché lo scoiattolo è ignifugo? Come farà ad usare la carta igienica chi pratica body building?».

Le performance ad alto contenuto allegro hanno quindi sconfessato il Blue Monday, fenomeno nato nel 2005, quando lo psicologo Cliff Arnall dell’Università di Cardiff esperto in disturbi stagionali, ha individuato il giorno più critico dell’anno.

I parametri considerati sono: la coincidenza con le festività appena terminate, il rientro al lavoro, il meteo, le spese natalizie che pesano, il fallimento dei buoni propositi e la sensazione di stallo da cui uscire.

Lunedì prossimo saranno sul palco il Duo Bromance (Rsm), Simone Donini (Ra), Davide Di Lorenzo (Na), Diritto e rovescio Trio (Ar), Dario D’Angiolino (Lt), Beniamino Rosa (Pd), il Duo Reggitè (SA). E ormai la tristezza del Blue Monday sarà solo un ricordo. F.D.