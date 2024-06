Faenza, alluvione: sabato al Pala Cattani una giornata per ricordare le vittime e per dire grazie a chi ha aiutato

Una giornata per dire “grazie” a quanti sono intervenuti in quei terribili giorni del maggio di un anno fa, per soccorrere e poi aiutare i cittadini delle zone colpite. Ma anche per ricordare le 17 vittime dell’alluvione e ribadire gli impegni.

“Una giornata per dire grazie. Alluvione, un anno dopo”: questo il titolo del grande evento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, insieme all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, per domani, sabato 15 giugno, al PalaCattani di Faenza. Oltre 2000 gli invitati.

Dopo l’ingresso dei partecipanti (dalle ore 9.30), ci saranno (ore 10.30) i saluti introduttivi di Castrese De Rosa, prefetto di Ravenna, e Massimo Isola, sindaco di Faenza; poi Michele de Pascale, presidente della Provincia di Ravenna, in rappresentanza di Upi Emilia-Romagna; Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, in rappresentanza di Anci Emilia-Romagna; Matteo Lepore, sindaco metropolitano di Bologna.

Seguiranno gli interventi di Sisto Russo (Dipartimento nazionale di Protezione civile); Rita Nicolini, direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile; Gian Marco Desogus, Ercc Liaison Officers della Commissione europea; Sergio Zaniboni, presidente del Comitato regionale di Coordinamento del volontariato di Protezione civile, e Dario Pasini, presidente del Comitato nazionale di Protezione civile.

Le conclusioni sono affidate a Luigi D’Angelo (Dipartimento nazionale di Protezione civile), Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.