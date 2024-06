Faenza, alluvione e contributi beni mobili: il 26 giugno incontro con la cittadinanza

A seguito dell’ordinanza ‘Famiglie’ recentemente pubblicata dalla Struttura commissariale alla ricostruzione, l’Unione della Romagna Faentina, mercoledì 26 giugno, dalle 17.30, nelle aule 4 e 5 del complesso Faventia Sales, ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Contributi alluvione: ordinanza Famiglie n.14/2023 e contributo beni mobili, novità e criticità“, dedicato al tema della ricostruzione.

Il momento, aperto alla cittadinanza, sarà occasione per informare sulle novità introdotte dal Decreto-legge n. 76 dell’11 giugno 2024, che riguarda i contributi per i beni mobili, la delocalizzazione e l’acquisto di aree alternative, e per affrontare i temi relativi alla presentazione delle domande sulla piattaforma ‘Sfinge Alluvione 2023’.

Dopo i saluti del sindaco Massimo Isola e dell’assessore con delega alla Protezione Civile, Massimo Bosi, la nuova normativa verrà illustrata dal responsabile della ricostruzione privata delegato della struttura commissariale, il colonnello Carlo Latorre e dai funzionari della Regione Emilia-Romagna e da quelli dell’Unione della Romagna Faentina. I posti a disposizione per il pomeriggio di lavoro sono limitati, per questo sarà necessaria la prenotazione sul sito dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza al seguente link:

https://apps.comune.faenza.ra.it/limesurvey/index.php/512267?lang=it

Per conoscere i dettagli dell’incontro e prenotare i posti si potranno consultare i canali di comunicazione istituzionali dell’Unione della Romagna Faentina: il sito web, Facebook e Telegram.