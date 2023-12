Faenza, alla coop “L’Alveare” 50mila euro da Federazione Bcc Emilia-Romagna e Federazione Raiffeisen Alto Adige

Un aiuto concreto per ripartire e restituire alla collettività un luogo importante gravemente danneggiato dall’alluvione dello scorso maggio: è con questo obiettivo che la Federazione BCC dell’Emilia-Romagna e la Federazione Raiffeisen Alto Adige hanno consegnato insieme ai dirigenti della Bcc Ravennate, forlivese e imolese, una donazione di 50.000 euro alla cooperativa sociale L’Alveare di Faenza. Le risorse contribuiranno al recupero e alla ricostruzione del Centro diurno per anziani “Francesca Cimatti” colpito duramente e reso completamente inagibile dalle acque che hanno invaso Faenza nel maggio scorso.

“Il credito cooperativo si è attivato fin dai primi momenti dell’alluvione per affrontare la drammatica emergenza dell’alluvione dello scorso maggio – commenta il presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti – mettendo in campo risorse e strumenti importanti per sostenere le aree colpite: dalla moratoria per mutui e finanziamenti, alla raccolta fondi promossa da Federcasse, dalla Federazione regionale, dalle Capogruppo e dai singoli istituti di credito: le BCC sono banche di relazione, sempre pronte a sostenere le proprie comunità nella buona e nella cattiva sorte e ancora una volta rispondiamo ‘presente’ a una richiesta di aiuto che proviene dai nostri territori. La cooperativa sociale L’Alveare è stata selezionata, su segnalazione de La BCC Ravennate, forlivese imolese, come destinataria dei fondi raccolti dalla Federazione Raiffeisen Alto Adige per l’importante attività svolta e per il ruolo essenziale di assistenza agli anziani che offre alle famiglie del territorio: siamo lieti di sostenerne la ripartenza”.

I danni al centro diurno

Il centro diurno “Francesca Cimatti”, infatti, si rivolge ad anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, anche con disturbi cognitivi e accoglie fino a 24 utenti (di cui 14 come realtà accreditata ASL e servizi sociali). La struttura è stata colpita da entrambe le alluvioni di maggio con danni per oltre 300.000 euro complessivi: la donazione consentirà di coprire i costi di ripristino dell’ascensore e dell’impianto di climatizzazione.

“Le nostre banche hanno la solidarietà e il sostegno ai territori nel loro Dna – aggiunge Herbert Von Leon, Presidente della Federazione Raiffeisen che ha consegnato simbolicamente l’assegno ai rappresentanti della cooperativa romagnola insieme al Direttore Generale Robert Zampieri –. Il nostro obiettivo non è generare utili ma investire sulle persone e sulle comunità. Anche se distanti dal nostro territorio, di fronte alla tragedia accaduta in Romagna abbiamo trovato naturale mettere a disposizione le nostre risorse per aiutare e sostenere la ripartenza. Siamo felici di poter essere concretamente vicini alle popolazioni, alle associazioni e alle imprese colpite dall’alluvione”.

“Un continuo monitoraggio del territorio in cui opera la nostra BCC ha permesso di mettere in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche attraverso i nostri partner più stretti che condividono con noi i valori fondanti della nostra Cooperativa di credito”, conclude Giuseppe Gambi, presidente della BCC Ravennate, forlivese e imolese che ha segnalato la struttura come meritevole della donazione.