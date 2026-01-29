Faenza, aggredisce i poliziotti durante un controllo: 33enne arrestato

Nelle scorse giornate, la Polizia di Stato di Faenza ha proceduto all’identificazione di 130 persone e oltre 40 i veicoli controllati in varie zone della città e del forese. I consueti controlli a persone sottoposte a misure hanno consentito agli agenti del Commissariato manfredo di verificare che un italiano, di anni 33, aveva violato le prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Il 33enne veniva rintracciato nel centro e durante il controllo, inveiva contro gli agenti, aggredendoli e minacciandoli. Per tale motivo veniva arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero ne disponeva il trattenimento presso le camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Faenza. Il Giudice, nel rito direttissimo, dopo aver convalidato l’arresto, applicava la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero.