Faenza, aggredisce i poliziotti durante un controllo: 33enne arrestato

Faenza
  • 29 gennaio 2026
Faenza, aggredisce i poliziotti durante un controllo: 33enne arrestato

Nelle scorse giornate, la Polizia di Stato di Faenza ha proceduto all’identificazione di 130 persone e oltre 40 i veicoli controllati in varie zone della città e del forese. I consueti controlli a persone sottoposte a misure hanno consentito agli agenti del Commissariato manfredo di verificare che un italiano, di anni 33, aveva violato le prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Il 33enne veniva rintracciato nel centro e durante il controllo, inveiva contro gli agenti, aggredendoli e minacciandoli. Per tale motivo veniva arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero ne disponeva il trattenimento presso le camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Faenza. Il Giudice, nel rito direttissimo, dopo aver convalidato l’arresto, applicava la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero.

Controlli negli esercizi: una denuncia

Nel corso delle attività di perlustrazione venivano sottoposti a controllo anche tre esercizi pubblici del circondario faentino, al fine di verificarne la regolarità dal punto di vista amministrativo, senza riscontrare particolari violazioni.

Nel pomeriggio di ieri, nello svolgimento del servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi della locale stazione ferroviaria l’equipaggio di Volante notava due individui con fare sospetto.

La prima persona identificata risultava essere di nazionalità tunisina e di fronte agli agenti del Commissariato mostrava nervosismo e l’insofferenza al controllo, dovuto al possesso di sostanza stupefacente; veniva infatti trovato in possesso, all’interno delle tasche dei pantaloni, di una dose di cocaina e circa 27 grammi di hashish. In considerazione di quanto rilevato, veniva condotto in ufficio per gli accertamenti del caso e la successiva perquisizione estesa all’abitazione permetteva di rinvenire un bilancino di precisione che veniva sequestrato insieme ad una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo, con a carico altri pregiudizi di polizia, è stato pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria. La seconda persona identificata veniva trovata in possesso di una modica quantità di hashish e veniva quindi sanzionata amministrativamente.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui