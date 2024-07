Faenza, acquisita attrezzatura per facilitare la prevenzione del tumore alla cervice uterina

Nel presidio ospedaliero di Faenza, a partire dal mese di luglio 2024, il Centro di Prevenzione Oncologica dell’AUSL Romagna, diretto dalla Dott.ssa Dolores Santini, riprenderà l'attività di chirurgia ambulatoriale per il trattamento delle lesioni preneoplastiche cervicali.

Il programma di prevenzione, attivo a livello regionale e in tutta la AUSL della Romagna dal 1996, prevede l’invito ogni 5 anni per eseguite il test HPV nelle donne di età compresa fra i 30 ed i 64 anni, ed ogni tre anni, dai 25 ai 29 anni, l’invito per eseguire il Pap-test nelle donne non vaccinate per il papilloma virus entro i 15 anni di età.

Nel 2023 nel distretto di Faenza circa mille donne hanno avuto accesso al servizio del centro di prevenzione oncologica per lo screening cervicale e di queste 83 sono state trattate con chirurgia ambulatoriale di lesioni pre-tumorali. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al contributo ed alla generosità dei cittadini faentini che hanno deciso di sostenere, tramite donazioni, l’Unità Operativa di Oncologia di Faenza.

La valutazione effettuata congiuntamente dalla direzione medica e infermieristica del presidio ospedaliero faentino e dal direttore dell’UO Oncologia, dott. Stefano Tamberi ha prioritariamente considerato di utilizzare i fondi per acquistare un sistema di aspirazione e filtraggio dei fumi prodotti durante le procedure elettrochirurgiche, riducendo i rischi batteriologici e/o virali e risolvendo il problema della visione ottimale della zona di intervento durante i piccoli interventi. Tale apparecchiatura sarà fruibile anche dall'UO di Ginecologia e Ostetricia di Faenza, diretta dal Prof. Luca Savelli, durante l'attività di chirurgia ambulatoriale per il trattamento di donne non aderenti allo screening organizzato.

Lo screening consente di prevenire i tumori del collo dell’utero (cervice uterina) curando le lesioni precancerose che potrebbero evolvere in tumori contribuendo a ridurre i nuovi casi del 40%, e la mortalità del 50%.