Faenza, 49enne morto da giorni sul terrazzo di casa: la scoperta dei vicini di casa

Una scoperta tragica nella giornata di ieri a Faenza in un condominio di Via Boschi. Il corpo del 49enne Stefano Bandini è stato ritrovato senza vita nel terrazzo della sua abitazione. L’uomo viveva solo al secondo piano e il corpo è stato scoperto da un vicino, salito fino al tetto del palazzo, insospettito dai forti odori che provenivano dalla abitazione. L’uomo era riverso a terra e la morte probabilmente è sopraggiunta almeno 5 giorni fa. La Polizia è arrivata sul posto subito e nell’abitazione ha trovato il corpo dell’uomo e il suo cane beagle. Sul posto anche la Polizia scientifica per cercare ricostruire le cause della morte.