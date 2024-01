Faenza. 12 posti alla Caritas per il servizio civile, assegno mensile di 507 euro

FAENZA. Nella Caritas diocesana di Faenza-Modigliana ci sono 12 posti e quattro progetti per il bando di servizio civile. I progetti proposti hanno una durata di 12 mesi, prevedono un impegno di 25 ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso dell’anno, su cinque giorni alla settimana ed è previsto un assegno mensile di 507,30 euro. I progetti prevedono anche un percorso di tutoraggio negli ultimi tre mesi di servizio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani nell’elaborazione dell’esperienza e nella certificazione delle competenze acquisite, per incrementarne la spendibilità nel mondo del lavoro. Il bando scade il 15 febbraio e l’avvio in servizio dei giovani selezionati avverrà probabilmente il 28 maggio. I progetti sono consultabili sul sito: www.caritasfaenza.it. Si tratta di “Giovani on-life - Faenza e Ravenna”: tre posti all’Ufficio Educazione alla Mondialità in via d’Azzo Ubaldini 13 a Faenza, “Relazioni solidali - Ravenna e Faenza” con tre posti al Centro di Ascolto diocesano, in via d’Azzo Ubaldini 7 a Faenza, “Lontani vicini - Faenza” con due posti nella struttura dell’Ami a Fognano (Brisighella), in via Brenti 35, e due posti nella segreteria dell’Ami a Faenza, in via Minardi 6. Infine “Per il domani - Ravenna e Faenza” due posti all’oratorio della parrocchia di Russi, via Trieste 3. Per presentare domanda, gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone. I cittadini italiani possono accedervi esclusivamente con credenziali Spid di livello di sicurezza 2.

I cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma dol attraverso apposite credenziali da richiedere. Le domande trasmesse con modalità diverse da quella indicata non saranno prese in considerazione. Per ricevere informazioni sui progetti della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana si può contattare Erica Squarotti: 389-7986824, e-mail: serviziocivilecaritas@diocesifaenza.it; Per scegliere consapevolmente per quale progetto e sede presentare domanda, è consigliato informarsi sulle caratteristiche dei progetti e si può anche concordare una visita presso le sedi.