Dramma durante un’escursione nel Modenese, 38enne di Faenza scivola dal sentiero e muore

Stava effettuando un’escursione lungo il sentiero 433 nella zona del Pizzo dei Sassi Bianchi quando è precipitata perdendo la vita. Drammatico incidente nel primo pomeriggio di domenica 28 gennaio 2024 nella zona del Pizzo dei Sassi Bianchi, in provincia di Modena. La donna, residente a Faenza, stava percorrendo il sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri quando, per cause in corso di accertamento, lungo un tratto traverso ha perso l’equilibrio ed è scivolata precipitando in un canalone per circa 50 metri sbattendo contro le rocce. A dare l’allarme il compagno che si trovava con lei e che ha subito attivato i soccorsi. Sul posto è giunto EliPavullo che dapprima ha sbarcato l’équipe tecnica e sanitaria per poi compiere una seconda rotazione e portare sul posto altri tecnici del Soccorso Alpino in supporto a quelli già presenti. A seguito di complesse manovre di corda la donna è stata recuperata dai tecnici presenti ed EliPavullo è riuscito a issare col verricello i soccorritori e la paziente per trasportarla d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Il compagno ed il cane sono stati successivamente riaccompagnati alla propria auto dai tecnici della stazione monte Cimone.