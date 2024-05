“Con tutta la fatica che avevamo fatto per attaccarli...” il sindaco di Castel Bolognese e i manifesti strappati

“Con tutta la fatica che avevamo fatto per attaccarli... “ è il commento amaro del sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza in un post sui social in cui riporta le immagini dei manifesti elettorali strappati. “Nel pomeriggio di ieri - si legge in una nota - sono stati strappati i manifesti elettorali correttamente posizionati dei “Democratici per Castello” e di “Luca Della Godenza Sindaco”. Un atto vandalico che condanniamo e denunciamo. La campagna elettorale deve essere improntata al confronto e al dialogo, sempre.

Da questa sera iniziano tutta una serie di appuntamenti che ci vedranno protagonisti nel raccontare le nostre proposte per castello”. Luca Della Godenza si ricandida con Democratici per Castello