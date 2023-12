“Chi vuole la bomboniera faccia un’offerta per Faenza dopo l’alluvione”: il gesto di cuore di due giovani sposi vale 2.800 euro per la Manfrediana

Un’iniziativa brillante quella di Elisabetta e Alberto, due freschi coniugi di Vignola nel Modenese. Convolati a nozze nel mese di settembre, si sono inventati la bomboniera solidale per gli invitati che potevano riceverla dietro una donazione.

Confetti in cambio di un aiuto, ma non agli sposi, bensì alla biblioteca Manfrediana di Faenza. Molti hanno aderito e il ricavato è stato devoluto appunto alla biblioteca, confluito nella donazione di 2.800 euro a favore della stessa tramite la Bottega Bertaccini che ha fatto da gancio all’iniziativa e reso disponibili “libri sospesi”.

I giovani sposini non vogliono dare molto risalto alla loro idea «perché la solidarietà si fa, non si pubblicizza» fanno sapere, ma di certo il gesto compiuto è stato, oltre che originale, esemplare di come le forme di sostegno per arrivare a destino possano percorrere canali inaspettati.

«Hanno dimostrato come una gioia privata e individuale possa diventare una gioia collettiva» ha commentato Renzo Bertaccini a proposito. La notizia dell’alluvione e i danni subiti dalla biblioteca faentina hanno scosso il mondo della cultura, non solo a livelli istituzionali ma anche le singole persone, sensibili nel fornire il loro contributo alla ricostruzione, proprio come Elisabetta e Roberto che, saputo della perdita del patrimonio librario, soprattutto per quanto riguarda la Sala Ragazzi, hanno deciso di destinare la loro singolare raccolta fondi proprio all’acquisto di libri per i più giovani.

Si è trattato di una scelta onorevole che ha scalfito i cuori degli invitati, singole persone appunto che nel loro piccolo hanno voluto partecipare al contributo, segnando quella festa di nozze di un gesto utile e meritevole per il prossimo.

Unito alla bomboniera un biglietto spiega l’iniziativa: «Per questo giorno così importante abbiamo scelto di non fare una bomboniera tradizionale, ma di lasciare un “libro sospeso” presso la Bottega Bertaccini di Faenza per dare il nostro piccolo contributo alla ricostruzione della collezione della biblioteca ragazzi della biblioteca comunale Manfrediana di Faenza, andata persa a seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna lo scorso maggio».