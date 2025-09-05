Castel Bolognese: via Cornacchia, partiti i lavori post alluvione dopo oltre due anni di attesa

Al via dal 3 settembre i lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità della parte di via Cornacchia a Castel Bolognese, pesantemente compromessa dalle frane provocate dall’alluvione del maggio 2023. Oltre cento i metri lineari della carreggiata interessati che avevano determinato il progressivo cedimento di un tratto di scarpata.

L’intervento è stato finanziato con l’ordinanza del Commissario straordinario n.35/2025 per un importo complessivo di 400mila euro. Il Comune di Castel Bolognese, per velocizzare i tempi, ha scelto di assumere direttamente la progettazione e la realizzazione dei lavori, inizialmente previsti in gestione alla struttura ministeriale di supporto.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura di contenimento in terra armata che garantirà la messa in sicurezza della scarpata sul lungo periodo. Una soluzione che comprende la creazione di una fondazione profonda su pali trivellati, di una platea in cemento armato e il successivo ancoraggio di reti elettrosaldate.

La durata stimata dei lavori è di circa cinque mesi, condizioni meteo permettendo. Nel frattempo, fino al completamento dell’intervento, la strada continuerà a essere percorribile solo a senso unico alternato.

“Dopo oltre due anni di attesa, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada di via Cornacchia - dichiara Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese - abbiamo lavorato con determinazione per accelerare i tempi e arrivare a una risposta concreta a un problema che ci ha accompagnato troppo a lungo. Sappiamo quanto questa situazione abbia creato difficoltà e disagi ed è per questo che abbiamo voluto prenderci la responsabilità di guidare direttamente il progetto, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una via Cornacchia sicura, stabile e percorribile.”.