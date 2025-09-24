Castel Bolognese, nei pressi di una panchina in centro spuntano 5 panetti di hashish

A Castel Bolognese, pochi giorni fa, i militari della Stazione Carabinieri hanno sequestrato quasi 350 grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti, rinvenuti nei pressi di una panchina pubblica del centro cittadino. Sono in corso accertamenti al fine di individuarne i possessori.

I colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno invece denunciato uno straniero, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, minaccia aggravata e danneggiamento, nonché sanzionato per ubriachezza molesta. Gli stessi militari hanno poi denunciato un automobilista che, alla guida della sua auto e in stato di ebbrezza, ha causato un incidente in piena notte, andando a sbattere contro un altro veicolo a bordo. Per l’uomo, oltre alla denuncia, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida ed il sequestro dell’auto.