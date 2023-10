Castel Bolognese, nasce un nuovo mini quartiere

Consumo suolo zero? Non proprio, almeno stando ai progetti di urbanizzazione che continuano a moltiplicarsi in tutta la provincia, tra le più cementificate d’Italia, anche in aree che solo pochi mesi fa sono state sommerse dall’acqua dell’alluvione.

L’ultimo esempio è quello di Biancanigo, frazione di Castel Bolognese che a maggio è stata evacuata due volte in 15 giorni a causa della doppia rottura dell’argine del Senio: qui, su un terreno dalla superficie di circa 14mila metri quadrati delimitato da via Biancanigo, via Marzari via Giovanni XXIII, dovrebbe sorgere su iniziativa di un privato un nuovo mini quartiere con villette e parcheggi. Una decina di lotti di dimensioni variabili tra i 400 e gli 800 metri quadrati ciascuno, due dei quali andranno ceduti al Comune di Castel Bolognese, con la possibilità per quest’ultimo di ricavarne appartamenti per l’edilizia residenziale sociale o di rivenderli per finanziare altri progetti abitativi.

Si stima che nell’area potrebbe abitare circa una sessantina di persone. Ma chi sceglierà di comprare casa in una zona con una storia recente fatta di alluvioni? Se non bastasse la cronaca di maggio, c’è la stessa relazione integrata del progetto, dove si può vedere che la zona presenta un basso livello di compatibilità ambientale e territoriale alla trasformazione per quanto riguarda ricarica acquiferi, permeabilità dei terreni e rischio idraulico.

D’altronde, si legge, «l’area in esame è in parte soggetta a fenomeni di esondazione». E si è visto cinque mesi fa.

Tanto è vero che a fine agosto il privato ha integrato la propria istanza depositando al settore Territorio dell’Unione «considerazioni relative agli eventi alluvionali». Le rotture dell’argine del Senio, a circa un chilometro dai terreni al centro del progetto, hanno di fatto provocato l’allagamento dell’area dove dovrebbero sorgere i nuovi edifici e il livello raggiunto dall’acqua, circa 70 cm sopra il tirante idrico preso a riferimento, ad agosto era ancora riscontrabile «dalla presenza di detriti vegetali nella rete metallica di recinzione».

Tuttavia, poche righe sotto il progettista conclude che «non si ritiene necessario né opportuno modificare il progetto, a meno di una esplicita e motivata richiesta degli enti competenti», e aggiunge una stoccata, nella convinzione che «l’unica difesa possibile contro eventi simili sia costituita da un’efficace e adeguata manutenzione degli argini fluviali e dalla piena operatività dei bacini di espansione a monte».

La proposta di accordo operativo con il privato, che assumerà valore di Piano urbanistico attuativo una volta reso definitivo, è stata approvata dalla giunta castellana a fine settembre e pochi giorni fa l’avviso relativo è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune, dando così il via al periodo di 60 giorni durante i quali è possibile per chiunque visionare gli atti e presentare osservazioni. Consultando i documenti si possono notare altri dettagli del progetto, e in particolare le cosiddette opere di compensazione previste a favore della collettività. Oltre ai due lotti da cedere all’Amministrazione, si citano un’area verde da 5.258 mq e la realizzazione di piste ciclabili a completamento di percorsi già esistenti. Un altro intervento dovrebbe riguardare la realizzazione di una vasca per la laminazione dell’acqua piovana, con 993 mq a uso pubblico. Opere di compensazione che nel complesso costerebbero al privato più di 370mila euro.