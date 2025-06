Castel Bolognese: Museo Civico, presenze raddoppiate nei primi 6 mesi del 2025

Sono 1.200 le presenze registrate agli eventi curati dal Museo Civico di Castel Bolognese nei primi sei mesi del 2025, il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno 2024. Un risultato reso possibile grazie agli eventi di approfondimento che hanno richiamato molto pubblico. Tra questi, la Giornata di Primavera del FAI con la delegazione di Ravenna dedicata al Museo all’aperto Angelo Biancini (MaAB), la conferenza di Carmen Ravanelli Guidotti dedicata ai materiali ceramici esposti al Museo e la mostra, appena conclusa, dedicata a Cesare Ronchi e visitata nelle due sedi.

“Si tratta di un importante balzo in avanti sulla portata della fruibilità delle opere degli artisti castellani e dei contenuti offerti dalle collezioni del Museo Civico di Castel Bolognese - afferma l’assessore comunale alla Cultura Luca Selvatici -. Ciò è reso possibile grazie alla competenza del personale dell’ente e al prezioso contributo volontario di Valerio Brunetti, Marica Ossani e Stefano Zaniboni, che collaborano alla realizzazione delle iniziative”.

“Un’importante programmazione, arricchita anche da una mostra di rilievo, - aggiunge Selvatici - ci attende nell’autunno del Museo Civico, bene prezioso di storia locale da cui partono attività mirate allo studio dell’arte e della storia con un approccio legato a ciò che ha costruito la nostra identità. Un ringraziamento particolare a tutte le forze in gioco in questo meccanismo difficile, in un momento storico in cui la cultura ha bisogno di supporto e partecipazione”.

L’ingresso al Museo Civico di Castel Bolognese è libero e gratuito. Per informazioni: museocivico@comune.castelbolognese.ra.it e cristina.castellari@romagnafaentina.it | 0546 655835