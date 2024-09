Per Castel Bolognese una notte di paura a ridosso dell’esondazione del fiume Senio a Tebano, con ripetuti appelli a mettersi in sicurezza. Fortunatamente, gli argini hanno retto e il fiume non ha rotto ma semplicemente esondato e l’acqua è rimasta a ridosso delle zone limitrofe all’alveo, senza invadere il paese come nel 2023, quando l’acqua aveva rotto gli argini.