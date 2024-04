Casola Valsenio: piazzale per Secondo Casadei: sabato 6 aprile l’intitolazione

Il piazzale dell’area sosta camper di Casola Valsenio porterà il nome di Secondo Casadei. Il Comune di Casola Valsenio ha risposto favorevolmente al desiderio della famiglia Casadei, ed in particolare della figlia Riccarda, di dedicare un’area pubblica al più importante esponente del liscio romagnolo. La cerimonia di intitolazione del piazzale a Secondo Casadei, in programma alle ore 15.30 di sabato 6 aprile 2024, sarà anche l’occasione per ricordare e celebrare il 70esimo compleanno di ‘Romagna mia’.

Nella serata del 6 aprile, presso il nel Cinema Senio alle ore 20.30, dopo l’intervento del musicista e sassofonista casolano Daniele Faziani, verranno proiettati il video “L’uomo che sconfisse il boogie - Le avventure di Secondo Casadei” e altri video, preparati da Antenna 306, accompagnati dall’esecuzione di Romagna Mia e di altri famosi brani composti da Secondo Casadei, eseguiti dalla sua orchestra e da altre orchestre di liscio romagnolo.