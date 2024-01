Brisighella, strada ancora interrotta, residenti esasperati

La situazione della Provinciale 63, ancora interrotta dopo l’alluvione di maggio, induce al lancio di una petizione di residenti e utenti esasperati dalle difficoltà in cui tuttora si vedono costretti.

Le rassicurazioni espresse dalla Provincia e anche le affermazioni di un mese fa rilasciate su questa testata dall’ingegner Paolo Nobile, responsabile tecnico alla Viabilità della Provincia di Ravenna, non riparano dalle critiche di quanti necessitano di una viabilità normale, che non pregiudichi rifornimenti alle aziende, campagna agricola e mobilità di una vasta area.

I tempi prospettati diventano insostenibili e mettono paletti enormi alla salvaguardia dell’economia in quella zona.

«Per sistemare la strada sarà necessario un cantiere di dimensioni considerevoli – aveva dichiarato Nobile a dicembre -: l’intervento è complesso, ma il percorso sarà restituito nella sua forma originale. Vi è disponibile un milione di euro e il progetto ora è a buon punto, sono in corso le indagini geologiche e geotecniche, pensiamo di appaltare entro il primo semestre del 2024».

Un tempo troppo lungo secondo i 172 firmatari di una petizione (inviata il 15 gennaio agli organi competenti) che chiede precisazioni e informazioni esatte su «motivi del ritardo vista la somma urgenza di lavori programmati per il 2023, l’ammontare del budget stanziato, i tempi e il calendario dei cantieri (data di inizio e fine), la descrizione del progetto definitivo approvato, quali sono le ditte aggiudicatrici degli appalti”.

Tutto ciò anche “ai fini di un’opportuna e preventiva comunicazione ai residenti, per le ovvie conseguenze sul piano della transitabilità che verranno a determinarsi”.

La petizione cita un incontro tenutosi ancora nel mese di settembre a Brisighella: «Nei quattro mesi ormai trascorsi – affermano i promotori della petizione - non si rileva traccia di alcun intervento (se si esclude il posizionamento di segnaletica stradale delimitante i tratti in cui la carreggiata ha parzialmente ceduto, spazzata via peraltro al primo alito di vento), neanche nel tratto che da Fognano porta alla deviazione per via Rontana, al fine di garantire condizioni di maggior sicurezza ed evitare la possibilità di restare isolati; tutto ciò nonostante le preoccupazioni espresse in quella sede alla luce dell’approssimarsi della cattiva stagione».

Si rilevano fra l’altro «instabilità delle scarpate e dei rivali, alberature sradicate che incombono pericolosamente sulla strada e rischiano ulteriori interruzioni in caso di eventi significativi, proprio come avvenuto il 7 gennaio quando un grosso albero è caduto in mezzo alla strada».

Insomma la situazione non è affatto piacevole e perlomeno in attesa del ripristino totale si vorrebbe vedere un minimo di manutenzione dell’esistente a contrastare «la costante precarietà e il disagio di numerose strutture ricettive ed aziende agricole presenti in zona».

Quanto richiesto si allaccia all’ordinanza n. 13 del 6 novembre 2023 del commissario Figliuolo, in cui sono resi disponibili circa 761 milioni e 700 mila euro per il piano degli interventi di messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali, prevedendo la semplificazione delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti.