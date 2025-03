Una novità importante nella famiglia di Avis Faenza; a seguito dell’elezione svoltasi durante l’assemblea dei soci del 25 febbraio scorso, sono state assegnate le cariche del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028.

Nuovo presidente è Raffaella Poggiolini: “Cosa dire... non me lo aspettavo! - riferisce dopo l’elezione - quando sono stata eletta, ho compreso di essere entrata a far parte di una squadra unita da un obiettivo comune, una causa nobile dal significato profondo: sensibilizzare alla donazione del sangue. Un gesto di puro altruismo, tutt’altro che scontato. Anche io, in passato, non ne avevo compreso appieno l’importanza. Oggi mi trovo a raccogliere un’eredità importante, un ruolo di responsabilità portato avanti con dedizione e passione dal mio predecessore Angelo. Ammetto che questo mi spaventa, ma allo stesso tempo mi motiva. Ho voglia di imparare, di crescere, di condividere questa esperienza con i miei colleghi.”

Al suo fianco a guidare questa nuova squadra ci saranno Ivonne Malavolti come vicepresidente, Elena Ciani segretario e Maria Grazia Magagni tesoriere; completano il consiglio Iryna Baruzzi Samuseva, Antonio Emiliani, Francesca Lupo, Marco Mainetti, Luigi Mariani, Massimo Monteforte, Raffaele Morani, Milena Taroni, Francesco Turchetti, Viola Villori e Angelo Mazzotti, presidente uscente che continuerà a supportare il team.

“I nostri obiettivi per il 2025 – afferma Mazzotti – sono sicuramente la raccolta di plasma che deve continuare ad essere incentivata per raggiungere l’autosufficienza e la ricerca dei nuovi donatori: oltre al meccanismo ben collaudato nelle scuole, bisogna intercettare i giovani in altri ambiti, interagire con altre associazioni perché abbiamo bisogno di giovani per un ricambio generazionale. Inoltre la collaborazione con il mondo dello sport deve continuare ma lo sforzo che si deve fare è quello di costruire qualcosa di Avis insieme a loro”.

L’importante testimone è stato raccolto con entusiasmo dal nuovo presidente: “Sono consapevole – afferma Poggiolini - che affronteremo molte sfide, ma ho fiducia in un gruppo solido e determinato, che sarà capace di guidarmi. Essere parte di qualcosa di così grande mi emoziona profondamente, e spero di poter onorare al meglio questo compito con l’impegno che merita.”