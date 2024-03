Autostrada A-14: chiuso per tre notti il tratto Faenza-Forlì in corsia sud

Autostrade informa che nelle tre notti di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: va Granarolo, via Fratelli Rosselli, SS9 via Emilia, SS727, SS67 e rientrare, in A14, alla stazione di Forlì.

Inoltre dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 marzo sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Imola;

verso Ancona: Forlì;

verso Ravenna: Cotignola o Bagnacavallo.