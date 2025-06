Alluvione, proroga al 30 aprile 2026 al Contributo di Autonoma Sistemazione

FAENZA. È stata emessa venerdì 20 giugno l’Ordinanza n. 46 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione che stabilisce un’ulteriore proroga al Contributo di Autonoma Sistemazione – in breve CAS – fissata ora al 30 aprile del 2026. Questo contributo è riservato ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta in tutto o in parte dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell’Unione della Romagna Faentina a partire dal 1° maggio 2023. L’ordinanza è disponibile online al seguente indirizzo: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2025/