Alluvione in Romagna un anno dopo, il sindaco Isola: “Per Faenza è una giornata di lutto, sofferenza e ricordo. Abbiamo scoperto un grande spirito di comunità”

Nel giorno dell’anniversario dell’alluvione, il sindaco di Faenza Massimo Isola ha ricordato le ferite della città in un post su Facebook: “Orgogliosi, feriti, commossi e determinati. Oggi è la ricorrenza del primo anno dalla drammatica alluvione e Faenza ripensa a quello che è successo. È una giornata di lutto, di sofferenza e di ricordo. Allo stesso tempo, questi 12 mesi raccontano quanta strada abbiamo fatto. Faenza si è rialzata e ha riconquistato una parte importante della propria vita di comunità. Nel frattempo, abbiamo molte sfide ancora da centrare. Troppe famiglie vivono ancora fuori dalle proprie abitazioni ed è ancora impossibile per i privati chiedere ristori per i beni mobili. La messa in sicurezza della città, attraverso i piani ai quali stiamo lavorando con tutti gli enti coinvolti, continua ad essere una priorità, la grande sfida per il nostro futuro. Un anno fa, l’alluvione. Abbiamo vissuto una grande sofferenza, ma abbiamo scoperto una grande compassione, fraternità e spirito di comunità”.