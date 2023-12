Alluvione a Faenza, da Bcc ravennate, folrivese e imolese una generosa donazione a case popolari Acer e Biblioteca Manfrediana

Dopo gli eventi alluvionali che hanno devastato il territori romagnolo, molte aziende private si sono date disponibili a sostenere il Comune di Faenza per dare una mano concreta. Tra queste anche La Bcc ravennate, forlivese e imolese (appartenente al gruppo Iccrea) da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera, in questo difficile periodo ha contribuito per sostenere due importanti istituzioni del Comune. In accordo con Acer Ravenna, ente pubblico territoriale che gestisce per conto del Comune di Faenza gli alloggi di edilizia popolare, La Bcc ha donato un importante contributo economico destinato all’integrale sostituzione delle due centrali termiche a servizio degli edifici di via Ponte Romano ai civici 20, 21 e 28, fortemente danneggiate dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, cosa che contribuirà a riportare in quelle abitazioni le tante famiglie faentine ancora fuori dalle loro case. A questo primo contributo si è aggiunta una ulteriore donazione destinata alla Biblioteca comunale Manfrediana il cui piano terra è stato invaso da acqua e fango che ha comportato importanti danni alle strutture e la perdita di circa 15mila volumi ospitati nelle sezioni colpite. La cifra devoluta è stata di 113mila euro; 103mila per le due centrali termiche a fronte di una spesa totale di 140mila euro per ripristinare i macchinari e 10mila euro per la Biblioteca Manfrediana. La donazione è stata resa pubblica nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente de La Bcc, Giuseppe Gambi, il sindaco Massimo Isola e l’assessore con delega al Welfare, Davide Agresti.