Alle terme di Riolo ora c’è anche un punto prelievi

Stagione positiva per le Terme di Riolo, che consolidano il proprio ruolo come punto di riferimento per il benessere e la salute in Romagna, aprendosi anche allo sport. Lo stabilimento registra infatti dati in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, già di per sé positivo, anche e soprattutto grazie al legame stretto con il territorio e con i suoi cittadini: «È importante per noi ricordare che le terme non sono solo luogo di cura, ma anche di prevenzione e benessere, un posto dove stare bene e riscoprire uno stile di vita sano» sottolinea Emanuele Salvatori, responsabile marketing dello stabilimento, proprio nei giorni in cui si apre un nuovo servizio pensato per la comunità riolese, un punto prelievi realizzato in collaborazione con Synlab, tra i principali operatori del settore (disponibile il martedì e il venerdì dalle 7.30 alle 9).