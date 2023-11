A Granarolo Faentino sabato c’è il Memorial Zani, tutte le modifiche alla viabilità

Sabato 11 novembre a Granarolo Faentino è in programma la 15esima edizione la corsa podistica Memorial Luciano Zani. Per permetterne lo svolgimento in sicurezza - si legge in una nota dell’Unione Romagna Faentina - è stata adottata una ordinanza con alcune modifiche alla viabilità. Dalle 15 di sabato 11 novembre, sino a cessate esigenze ma limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti in gara, nelle strade interessate dal percorso della competizione (via degli Scariolanti, via dei Braccianti, via Maddalena Venturi, via del Borgo, via Campazzo) sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia; è fatto divieto di immettersi nel percorso; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di fermarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti e ai pedoni di non attraversare la strada; i divieti sono validi anche per i percorsi pedonali e ciclabili delle strade facenti parte del percorso quando impegnati dai concorrenti in gara.