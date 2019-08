Faenza, uccide la moglie a martellate

Tragedia in via Boschi a Faenza, dove alle 7.30 un uomo di 87 anni avrebbe ucciso a martellate la moglie di 74 anni. La donna, Maria Miotto, è stata portata in elicottero al Bufalini di Cesena dove è morta poco fa. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbe stata una familiare della coppia che aveva ricevuto un messaggio dall'uomo in cui si manifestava la volontà di togliersi la vita. L'anziano è in stato di fermo. Ancora sconosciuti i motivi alla base del gesto.

