Faenza, si ferma in A14, scende dall'auto ma viene investito. E' grave

FAENZA. Si è fermato in una piazzola dell’autostrada ed è uscito dall’abitacolo finendo per essere investito da un camion. E’ stato trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena il 45enne coinvolto stamane in un incidente stradale avvenuto verso mezzogiorno nel tratto faentino dell’A14. Sul posto, oltre al 118 intervenuto anche con l’elimedica, per i rilievi sono sopraggiunti gli agenti della Polizia stradale.

