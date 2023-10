Faenza, salvato cucciolo di istrice: vegliava la mamma morta

Gira intorno al corpo senza vita, annusa, si allontana, poi ritorna, si sofferma. Sembra cercare le mammelle per allattarsi. Non ha pace il cucciolo di istrice trovato accanto alla madre esanime nei pressi del fiume Lamone a Pieve Cesato. Il piccolo emette suoni gutturali: sembra piangere, affamato. E’ una storia commovente che ha spezzato il cuore di tanti amanti degli animali, sulla scia di quanto accaduto all’orsa Amarena, crudelmente uccisa in Abruzzo privandola della possibilità di occuparsi dei suoi tre orsacchiotti. In questo caso le cause della morte dell’esemplare adulto non sono ancora chiare, saranno gli esami a stabilirlo, disposti dopo il recupero avvenuto venerdì sera sia della carcassa della madre che del piccolo, da parte del Cras – Centro recupero animali selvatici di Ravenna. Il piccolo è stato salvato grazie all’allarme lanciato da Andrea Ancarani che ha visto e raccontato la scena a Gabriella Torelli. Entrambi fanno parte del gruppo “Amici delle cicogne” di Faenza, presieduto da Sergio Montanari, il quale ha subito fornito il numero utile da chiamare per un intervento di soccorso.

«Stavo facendo la mia solita camminata con le racchette – racconta Ancarani – e la scena mi si è presentata davanti a circa un chilometro verso valle dal Ponte della Castellina, ai piedi dell’argine sinistro. Proprio dove stanno ripulendo il fiume dalla vegetazione. Ho accompagnato io i soccorritori. Il cucciolo è stato messo in una gabbia mentre la madre è stata portata via – continua –. Mi è stato riferito che sarà sottoposta ad analisi per capire le cause della morte, anche per escludere eventuali malattie. Al momento non ho visto tracce di sangue».

Questo escluderebbe un decesso causato da un bracconiere o da un irresponsabile con arma da fuoco. Altre ipotesi comprendono il possibile decesso per cause naturali, ma anche per colpa di un trauma interno in seguito ad un violento colpo ricevuto come la caduta di un albero, oppure, visto che l’istrice è un animale fossatore salito alle cronache quale responsabile di scavare tane negli argini, rendendoli più fragili, l’urto con la benna di un escavatore impegnato nella pulizia del fiume. Di certo il suo habitat è venuto a mancare e i lavori in corso potrebbero avere colto mamma istrice nell’estremo tentativo di trovare rifugio nella tana con la sua famigliola. Nei dintorni sono stati cercati altri cuccioli ma non sono stati trovati.