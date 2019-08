Faenza, per le sigarette si allontana dalla comunità, arrestato

FAENZA. A tradirlo è stato il vizio delle sigarette, costate l'arresto per evasione per un 36enne siciliano fermato dai carabinieri di Granarolo Faentino. L'uomo è evaso dalla comunità dove stava espiando gli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e dopo il pranzo, spinto dal desiderio irrefrenabile di fumare, si è allontanato dalla struttura senza alcuna autorizzazione. Il 36enne è stato rintracciato in un bar distante 3 chilometri dalla struttura. Informato il pm di turno l’uomo è stato arrestato e ricollocato nella stessa struttura in attesa del rito direttissimo. Il giorno dopo l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta l’immediata liberazione del detenuto.

