Faenza, Palio: alle visite veterinarie 22 i cavalli idonei

Palio del Niballo, si entra nel clima. Ad aprire le rituali fasi preparatorie della corsa in programma sabato 22 in notturna sono state le pre-visite veterinarie che hanno stabilito il parterre dei cavalli dichiarati idonei a disputare la giostra. Su 24 esemplari presentati 22 hanno ottenuto il pass ed uno è stato ammesso con riserva. Tutti i rioni hanno presentato 5 esemplari, escluso il Verde che ne ha portati 4, tutti ammessi: Guaderian, Green Commander, Il Carbonaro e Blue Mayson. Solo al rione Nero è stata negata l’idoneità di un cavallo, mentre quello ammesso con riserva era del Borgo Durbecco. Questi gli altri promossi: Ramona Danzig, Ischia Porto, Foto di Rito, All Our Dream, Quacker Jack (per il Giallo); Boracay, Vega Durgalesa, Lethal Grey, Kelly in Black (Nero); Princesse de Rio, Perfectly, Mister Armando, Castellana Saura (Borgo Durbecco); Vanilla Cream, Bite Tue, Cala di Forno, Coltre di Neve, Maisimileaquesta (Rosso).

Le visite sono state effettuate dalla Commissione composta da rappresentanti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna e dell’Ausl, presieduta da Alessandro Spadari, docente di Clinica Chirurgica e Ortopedia Veterinaria, nonchè componente del corso integrato di Patologia, Clinica e Terapia chirurgica del cavallo presso l’Università di Bologna.

Gli esemplari certificati potranno essere utilizzati per le prove allo stadio Bruno Neri, fissate dalle ore 21 alle 23 di lunedì 10 (libere), mercoledì 12 (ufficiali) e venerdì 14 (libere). Lunedì partiranno anche le settimane del Palio con cene e intrattenimenti nelle sedi rionali.

Nell’elenco degli equini figurano vecchie conoscenze e new entry. Dalle prove si vedrà chi potrà essere al meglio della condizione e in affiatamento con i cavalieri che salvo ripensamenti sono Marco Diafaldi del Verde, Luca Innocenzi del Borgo Durbecco campione uscente, Matteo Tabanelli del Nero, Matteo Rivola del Rosso e Gertian Cela detto Gegè del Giallo, vincitore lo scorso anno della Bigorda.