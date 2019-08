Faenza, mezzo nudo in auto mima gesto della pistola a due agenti

FAENZA. Sull'auto a petto nudo e senza cintura di sicurezza, alla vista di una pattuglia della Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina anziché far finta di nulla ha fermato la vettura di fronte agli agenti e dopo aver abbassato il finestrino, ha mimato il gesto di una pistola con la mano puntando i due vigili pronunciando le parole “bang bang” per simulare un colpo per ciascuno degli agenti, allontanandosi velocemente. Una bravata, quella avvenuta nei giorni scorsi, che è costata cara ad un cittadino romeno di 26 anni residente da tempo a Solarolo. Gli agenti infatti, dopo un attimo di sbalordimento, si sono posti all’inseguimento del giovane e dopo averlo raggiunto non solo gli hanno contestato il mancato uso della cintura di sicurezza ma lo hanno anche denunciato per minaccia aggravata.

