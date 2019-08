Faenza, i vigili non rimuovono la Jeep e l'86enne si vendica rigandola

FAENZA. Non aveva digerito l'auto lasciata in sosta da una 25enne davanti a un cancello pedonale in via Baccarini e per questo aveva richiesto l'intervento della Polizia locale chiedendone la rimozione. Ma i vigili giunti sul posto avevano però accertato che il veicolo pur essendo in sosta irregolare non poteva essere rimosso non essendo davanti ad un passo carrabile segnalato in maniera regolare. Per questo si erano limitati alla sanzione di divieto di sosta, spiegando anche la cosa all’uomo.

La ragazza lughese però, al suo ritorno al proprio veicolo aveva trovato oltre la contravvenzione della locale sotto il parabrezza, anche un'altra brutta sorpresa. la sua auto, una Jeep Renegade, era completamente rovinata da incisioni effettuate con un oggetto appuntito.

La giovane ha pertanto, presentato immediatamente denuncia al comando di via Baliatico.

Le indagini si sono concentrate subito sul proprietario dell’abitazione che aveva richiesto l’intervento della pattuglia per la sosta irregolare che ha però negato ogni addebito; per sua sfortuna però, i vigili faentini sono riusciti, ad identificare due ragazzi che erano stati testimoni del fatto e che hanno fornito un dettagliato resoconto dell’accaduto, riconoscendo l’autore delle incisioni. L’uomo è stato così denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato dal fatto di averlo compiuto su un veicolo parcheggiato sulla pubblica via.