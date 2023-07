Faenza, festival della moto con esibizioni, incontri, storie

Arriva per tutti gli appassionati di moto, biker, centauri, avventurieri, ma anche per il popolo di un vasto indotto, il MotorPlay 2023: evento che alla sua prima edizione è già una garanzia, vista la mobilitazione e il coinvolgimento a livello nazionale di importanti brand del settore.

MotorPlay sarà un vero Festival della moto in programma sabato e domenica, con base ad Oriolo dei Fichi e in itinere sulle colline: un’iniziativa che mancava nel panorama della Motor Valley, improntata allo sviluppo dell’economia, del turismo, con momenti di formazione e intrattenimento senza escludere la solidarietà all’insegna della ripartenza dopo l’alluvione.

I proventi saranno devoluti al progetto di Emergency e Comune per la distribuzione di voucher agli alluvionati, spendibili in esercizi commerciali che hanno subito anch’essi dei danni.

La kermesse è stata ideata da Jader Giraldi e da Tiziano Internò di Rally Pov, entrambi reduci dalla Dakar.

«E’ l’evento – ha spiegato Giraldi – che vede il motociclista assoluto protagonista nello sperimentare, nell’acquisire conoscenze e pratiche legate alla nostra grande passione».

Per il vice sindaco Andrea Fabbri «è un ulteriore tassello del brand che unisce il tema dei motori al territorio in un’ottica di economia e turismo».

E a proposito cita «la firma in questi giorni del protocollo per la creazione del Centro Federale a Monte Coralli».

Durante MotorPlay si potranno provare nuove moto, vi saranno presentazioni esclusive di recenti modelli e saranno allestiti decine di workshop dove imparare, scambiare utili informazioni e condividere racconti.

«Alla Dakar – continua Giraldi – si mettono in gioco umiltà, determinazione e solidarietà, gli stessi valori in campo nelle ultime settimane in Romagna dopo il disastro. Avevo pensato che anche la manifestazione fosse ormai alluvionata, ma poi parlando con aziende e partner istituzionali abbiamo pensato che poteva essere una grande occasione per aiutare la comunità a rimettersi in gioco».

L’avvio sarà sabato alle 10 alla Torre di Oriolo, dove è atteso il raduno dei partecipanti. Qui si potrà interagire con campioni ed esperti su vari temi: la navigazione Gpx, come si organizza un’avventura, alimentazione, vestiario, test ride con moto Fantic, Aprilia, Malossi, Beta, Talaria (elettriche). In rilievo “Il ruolo attivo del motociclista negli scenari di Protezione Civile” per dare regolamentazione ad una sorta di “corpo volontario” di biker disponibili a: raggiungere località isolate, spola approvvigionamenti, salvataggi di persone.

Sabato alle 21.30 in Piazza del Popolo si terrà la presentazione della Dakar 2024, con proiezione di documentario e celebrazione dei motoclub partecipanti. Domenica “motogiro” per le colline romagnole con parata all’autodromo e aperitivo alle 18.30 in piazza Matteotti a Imola. Nel tour è compresa un’escursione a Modigliana per visitare il Museo Moto Parilla di Bruno Baccari. Ad Oriolo possibilità di bivacco con tenda personale. Tra i partner un ruolo di primo piano giocano la “Bottega Bastarda” di Forlì, store, officina paradiso del motociclista ed Eco Certificazioni di Faenza.