Faenza, ex candidato sindaco finisce nel canale col trattore

FAENZA. «Ho fatto anche dei parcheggi migliori»: scherza Gabriele Padovani, ex candidato a sindaco e alle Europee della Lega, maggiore esponente locale del Carroccio, dopo essere rimasto illeso da un brutto incidente agricolo, avvenuto ieri intorno a mezzogiorno, le cui conseguenze potevano essere tragiche. Basti pensare all’evenienza, non così remota, che il trattore si fosse capottato. È andato tutto bene, solo spavento, nessun danno neanche ai mezzi, poi recuperati con pochi problemi. «Ho solo sbattuto un po’ la testa – afferma – ma è dura, niente di che».

Imprenditore agricolo, Padovani stava utilizzando un atomizzatore trainato dal trattore ed era intento a fare trattamenti fitosanitari alle piantagioni in via Cupa nei pressi di ponte S. Giorgio, a Prada.

«È stata una disattenzione tecnica – spiega –: non ho inserito il bloccaggio dei freni, perciò il trattore mi ha frenato solo con una ruota e non ho potuto evitare di finire nel canale». Un canale che dopo il temporale della sera prima era quasi colmo d’acqua, tanto da immergere il trattore fino metà della sua altezza, lasciando emerso l’abitacolo, circostanza che ha consentito all’imprenditore di uscire senza gravi conseguenze.