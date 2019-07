Faenza, cane lasciato in auto al sole per ore, proprietaria denunciata

FAENZA. Cane lasciato in auto sotto il sole salvato dalla Polizia locale dell’Unione della Romagna faentina. L’episodio risale al 27 giugno scorso quando, in una delle giornate più torride che si ricordino, il Beagle è stato avvistato guaire disperato nel parcheggio di via degli Insorti. Allertati da alcuni passanti, gli agenti sono riusciti ad abbassare il finestrino lasciato leggermente aperto dalla proprietaria liberando il cane, a cui è stata data subito acqua fresca prima di affidarlo alle cure di un veterinario.

Dalle verifiche effettuate è emerso che l’animale era rimasto chiuso per oltre due ore sotto il sole e vi sarebbe rimasto ancora a lungo in auto visto che la proprietaria è stata rintracciata solo nel tardi pomeriggio, quando è tornata a riprendere la vettura. La donna, residente a Bologna, è stata denunciata.