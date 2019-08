Faenza, 20enne di Forlì ruba un'auto ma viene arrestato dopo 200 metri

FAENZA. Ha rubato un’auto a Faenza ma è stato fermato dai carabinieri dopo appena 200 metri. A finire in manette nella tarda mattinata di venerdì è stato un 20enne nato a Reggio Emilia ma residente a Forlì che si era impossessato di una utilitaria parcheggiata in strada in via Azzurrini. Per sua sfortuna il proprietario si è subito reso conto del furto e proprio in quel momento nella zona è transitata una pattuglia dell’Arma. Portato in caserma è stato tratto in arresto per furto aggravato nonché denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari per la guida sotto l’effetto di stupefacenti e guida senza patente poiché mai conseguita. L’autovettura è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Condotto in tribunale, stamane l’arresto è stato convalidato. Difeso dall’avvocato Francesco Papiani, che ha chiesto e ottenuto i termini a difesa, nei confronti dell’imputato il giudice Beatrice Marini ha disposto l’obbligo di firma e di dimora a Forlì. Alla luce dei precedenti di polizia per ricettazione, furti, rapina ed estorsione il vice procuratore onorario Pietro Plachesi aveva invece chiesto il carcere.