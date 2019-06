Facebook chiude il gruppo "Sei di Ravenna se...2.0"

RAVENNA. Per 18mila utenti, nella stragrande maggioranza ravennati, era un riferimento di scambio di idee e di dritte sulla città. Da ieri è stato chiuso, non si sa se definitivamente: "Facebook ci ha comunicato che abbiamo trasgredito agli standard della community. Quale sia stata la violazione non lo sappiamo e abbiamo fatto ricorso".

A parlare è Gianluca Pandolfini, amministratore del più numeroso gruppo di facebook a marca ravennate, ovvero Sei di Ravenna se…2.0.

L'articolo nell'edizione di oggi del Corriere Romagna