Fa crescere marijuana a Cesenatico, arrestato 36enne

CESENATICO. Ai carabinieri segnalano un via vai sospetto a casa di un pregiudicato per reati legato allo spaccio a Borella. I militari vanno a controllare e trovano al cesenaticense 36enne poco meno di 17 grammi di marijuana e una pianta alta circa 80 centimetri in piena fioritura. L'uomo è stato arrestato. Nella direttissima di ieri è stato liberato in attesa del processo che si terrà a fine settembre.

